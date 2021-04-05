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Мошенники придумали новую схему вымогания денег у клиентов российских банков
Фото: pixabay.com

Мошенники придумали новую схему вымогания денег у клиентов российских банков

Илья Ашуров

Общество

Мошенники используют новую схему обмана клиентов российских банков. Теперь они рассылают письма, в которых представляются сотрудниками «Яндекс.Денег», и требуют у своей жертвы деньги под угрозой публикации интимных видео. Об этом в понедельник, 5 апреля, рассказала пресс-служба «ЮMoney».

Уточняется, что злоумышленники рассылают письма, представляясь программистами. При этом письма приходят с адреса inform@money.yandex.ru, хотя название бренда «Яндекс.Деньги» изменилось на «ЮMoney». В письме мошенники заявляют, что у них есть интимное видео жертвы, и угрожают его опубликовать в случае отказа перечислить деньги.

— Я даю вам 50 часов (более двух дней) для оплаты. У меня есть уведомление о прочтении этого письма, и таймер сработает, когда вы увидите это письмо, — приводит пример угроз РИА Новости.

Кроме того, представители «ЮMoney» отметили, что информация о новой схеме мошенничества уже передана в службу безопасности компании.

Напомним, вымогательство денег описанным способом является уголовным преступлением. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы по статье «Мошенничество».

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