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Эксперт предсказал самые популярные виды мошенничества в 2021 году
Фото: pixabay.com

Эксперт предсказал самые популярные виды мошенничества в 2021 году

Юлия Курганова

Общество

Руководитель отдела разработки программного обеспечения в компании Cross Technologies Александр Тюрников предсказал самые популярные виды мошенничества в 2021 году.

Он отметил, злоумышленники стали активно использовать гибридные фишинговые атаки с использованием социальной инженерии и различных сценариев обмана пользователей. Мошенники часто используют дипфейк-технологии, качество которых с каждым годом становится лучше. Эксперт предположил, что именно в этом году дипфейки смогут дорасти до такого уровня, что распространение ложной информации «станет главной головной болью специалистов по информационной безопасности».

Также Тюрников добавил, что фишинг останется самым популярным видом интернет-мошенничества. Сейчас таких сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных.

Он разъяснил, что злоумышленники заманивают жертву на сайт, обещая выгодное предложение, предлагая оплатить выгодную покупку не через сайт, а из-за «технического сбоя» по ссылке. Там пользователя ждет вирус или сайт-двойник, где введенные покупателем личные данные переходят к преступникам.

Эксперт сообщил, что не теряют популярности и мошенничества по электронной почте. Он призвал никогда не отвечать на письма, где запрашиваются личные данные или информация об учетной записи.

— Ваш банк никогда не будет запрашивать личную информацию — например, номер счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте, — предупредил эксперт, сообщает РИА Новости.

Кроме того, никогда нельзя отвечать на электронные письма или текстовые сообщения с просьбой срочно активировать или обновить учетную запись, добавил Тюрников.

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