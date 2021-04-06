Пополнение российских библиотечных фондов сократилось в два раза за 20 лет

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В России за последние 20 лет почти в два раза сократилось пополнение библиотечных фондов. Оно составляет порядка 1 процента при мировых стандартах 5–10 процентов, что значительно сказывается на посещаемости таких заведений. Сложная ситуация наблюдается в малых городах и селах, рассказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

— Мы с Минфином подготовили проект постановления по комплектованию региональных и муниципальных библиотек. Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся это решить. Это будет не только поддержка нашим библиотекам, нашим муниципальным бюджетам, но и книготорговле и книгоиздателям, — заявила замминистра на заседании комитета Госдумы РФ по культуре.

По словам Ольги Яриловой, число новых поступлений в библиотеки сократилось из-за системного недофинансирования в регионах. Вместе с тем спрос на библиотечные документы по-прежнему высок, книговыдача с начала 2000-х годов выросла на 53 процента.

Также прозвучало, что работа по обновлению библиотечных фондов ведется по нацпроекту «Культура». Так, для покупки более 1 миллиона экземпляров книг 360 библиотекам выделено 400 миллионов рублей, сообщает Интерфакс.

Читайте также: Творческую программу на неделю подготовили для юных москвичей