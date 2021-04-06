Банк России назвал регион с самой недоступной ипотекой

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Самая высокая средняя стоимость ипотеки на февраль 2021 года по-прежнему остается в Чеченской Республике. Это следует из сведений Банка России о рынке ипотечного кредитования РФ.

В феврале текущего года клиенты российских банков оформляли ипотеку в среднем под 7,26 процента годовых. Этот показатель незначительно выше по сравнению с январем этого же года: тогда кредиты можно было оформить в среднем на 0,03 процента дешевле.

Отмечается, что максимальная средняя ставка по ипотечному жилищному кредитованию зафиксирована в Чечне. Там она составила 7,85 процента. Минимальная ставка наблюдалась в Чукотском автономном округе — 5,45 процента.

Согласно статистике ЦБ, обнародованной в марте, по сравнению с январем ставка в Чеченской Республике снизилась. В начале 2021 года жители Чечни оформляли кредит в среднем под 8,06 процента. Этот показатель также был самым высоким среди всех регионов России.

Примечательно, что темп прироста ипотечных кредитов в Чечне, Магаданской области и в Ненецком автономном округе сильно опережал средний уровень по РФ.

В феврале текущего года банки предоставили 145 тысяч ипотечных жилищных кредитов на 403,3 миллиарда рублей. Эта сумма превышает показатели такого же периода 2020 года на 25,4 процента и 42,6 процента соответственно.

Банки России нарастили ипотечное кредитование на 21,2 процента за прошлый год. В итоге общая задолженность граждан России по кредитам на покупку жилья впервые переступила отметку в 9 триллионов рублей, следует из информационного бюллетеня Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России».

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