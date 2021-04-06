Траты московских туристов выросли в полтора раза за три года

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Траты туристов в Москве выросли в среднем в полтора раза по сравнению с 2018 годом. Об этом рассказала председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева на заседании рабочей группы в Мосгордуме по развитию туризма.

По словам специалиста, в 2018 году российские туристы в среднем тратили около 23 тысяч рублей за пятидневную поездку. В 2020 году сумма возросла до 32 тысяч.

— Иностранный турист в 2018 году тратил 49 тысяч рублей, в 2020 году (в первой половине года, еще до закрытия) — почти 88 тысяч рублей, — цитирует Проничеву РИА Новости.

Председатель уточнила, что такие изменения свидетельствуют о росте количества предложений в городе. По ее словам, в Москве появилось больше интересных мест, где можно потратить деньги.

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