Москвичам рассказали о простых правилах безопасности в интернете

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В среду, 7 апреля, празднуется день рождения русскоязычного интернета. В этот день в 1994 году был зарегистрирован домен .ru. По данным исследования компании Mediascope, в 2020 году ежедневно в Сеть выходили более 87 миллионов россиян. Эксперты Департамента информационных технологий Москвы рассказали о простых правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в Сети.

В первую очередь жителям столицы напомнили о важности надежного пароля. Он должен состоять минимум из восьми символов, среди которых есть прописные и строчные буквы, цифры и другие символы. Многие сайты используют технологию cookie, чтобы отследить предпочтения пользователей. Однако в ней есть недостатки, с помощью которых также можно зайти в чужой аккаунт. Для большей безопасности важно очищать браузер от cookies. Это можно сделать с помощью стандартных инструментов браузера, так и через специальные программы.

Также специалисты не рекомендуют сохранять в браузере пароли аккаунтов и банковские данные, чтобы эти сведения не оказались у мошенников. Информацию для транзакций лучше вводить вручную, а для паролей использовать специальный менеджер. Кроме того, мошенники собирают личные данные с помощью фишинговых ссылок. Чтобы не попасть в ловушку, не стоит открывать письма от неизвестных адресатов и проходить по ссылкам внутри.

Главной угрозой для детей в интернете остается нежелательный контент. Задача родителей заключается в ограждении их от негативной или потенциально опасной информации. Это можно сделать с помощью специальных настроек в браузерах и антивирусных программ с расширенным функционалом, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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