Девочка попала в больницу после наезда велосипедиста на северо-востоке Москвы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

Семилетняя девочка попала в больницу после того, как на нее наехал велосипедист в саду имени Баумана. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, вечером 4 апреля в саду имени Баумана на ребенка наехал велосипедист. Девочка была доставлена в больницу. Специалисты диагностировали у нее ушибы головы.

Правоохранительные органы организовали проверку по данному факту.

Читайте также: Полиция разыскивает женщину, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкине