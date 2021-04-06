Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Девочка попала в больницу после наезда велосипедиста на северо-востоке Москвы
Фото: moscow-live

Девочка попала в больницу после наезда велосипедиста на северо-востоке Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

Семилетняя девочка попала в больницу после того, как на нее наехал велосипедист в саду имени Баумана. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, вечером 4 апреля в саду имени Баумана на ребенка наехал велосипедист. Девочка была доставлена в больницу. Специалисты диагностировали у нее ушибы головы.

Правоохранительные органы организовали проверку по данному факту.

Читайте также: Полиция разыскивает женщину, которая готовила еду на Вечном огне в Пушкине

медикиавариивелосипед
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Все мнения
О проекте
Читайте нас в