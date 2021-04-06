Девочка попала в больницу после наезда велосипедиста на северо-востоке Москвы
Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий
Семилетняя девочка попала в больницу после того, как на нее наехал велосипедист в саду имени Баумана. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, вечером 4 апреля в саду имени Баумана на ребенка наехал велосипедист. Девочка была доставлена в больницу. Специалисты диагностировали у нее ушибы головы.
Правоохранительные органы организовали проверку по данному факту.
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