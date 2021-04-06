Ректор РХТУ заявил о важности сотрудничества высшей школы и предприятий

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Соглашение о сотрудничестве между Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева (РХТУ) и ГК «Микрон» позволит в короткие сроки воплотить в жизнь научные разработки в микроэлектронике и наладить контакты между высшей школой и производителем. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил ректор РХТУ Александр Мажуга.

Он напомнил, что 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. Задача ученых заключается в укреплении научного потенциала страны. Эта системная работа рассчитана на долгие годы.

— С одной стороны, необходимо развивать исследовательскую инфраструктуру, создавать научные центры, а с другой — наладить прочное сотрудничество высшей школы с предприятиями, — отметил Мажуга.

Он добавил, что РХТУ уделяет особое внимание налаживанию связей с промышленными компаниям и созданию открытой экосистемы для применения научных знаний на практике.

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