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Ректор РХТУ заявил о важности сотрудничества высшей школы и предприятий
Фото: vk.com/dmuctr

Ректор РХТУ заявил о важности сотрудничества высшей школы и предприятий

Кирилл Николаев

Образование

Соглашение о сотрудничестве между Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева (РХТУ) и ГК «Микрон» позволит в короткие сроки воплотить в жизнь научные разработки в микроэлектронике и наладить контакты между высшей школой и производителем. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил ректор РХТУ Александр Мажуга.

Он напомнил, что 2021 год объявлен в России годом науки и технологий. Задача ученых заключается в укреплении научного потенциала страны. Эта системная работа рассчитана на долгие годы.

— С одной стороны, необходимо развивать исследовательскую инфраструктуру, создавать научные центры, а с другой — наладить прочное сотрудничество высшей школы с предприятиями, — отметил Мажуга.

Он добавил, что РХТУ уделяет особое внимание налаживанию связей с промышленными компаниям и созданию открытой экосистемы для применения научных знаний на практике.

Читайте также: РХТУ и «Российские студенческие отряды» подписали соглашение о сотрудничестве

ученыепроизводственные предприятияРоссийский химико-технологический университет имени Менделеева (РХТУ)
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