Вручение звезд гида Michelin ресторанам Москвы может пройти офлайн

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Вручение звезд гида Michelin ресторанам столицы может пройти в офлайн-формате во второй половине 2021 года. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила председатель городского комитета по туризму Екатерина Проничева.

Она выразила надежду, что мероприятие пройдет в формате живого общения. Если мероприятие состоится в офлайн-формате, то в Москву приедут крупные мировые повара, звезды Michelin.

— И они, собственно, и будут рассказывать, как прекрасно в Москве существуют рестораны, — цитирует Проничеву РИА Новости.

По данным гида Michelin, в Европе из-за пандемии, вероятно, не откроются более 60 процентов ресторанов и заведений общественного питания. При этом в Москве снижение их числа незначительно.

Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом ресторане.

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