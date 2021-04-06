Канцлер Австрии: Переговоры о закупке «Спутника V» находятся на финальной стадии

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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что переговоры о закупке вакцины от COVID-19 «Спутник V» вошли в финальную стадию.

По словам канцлера, переговоры завершатся после обсуждения последних деталей.

Государственный деятель уточнил, что Австрия может получить вакцину в приоритетном порядке, сообщает Интерфакс.

Напомним, в начале марта Курц встретился с руководителем Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить вопрос применения российской вакцины на территории Австрии. Об этом сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

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