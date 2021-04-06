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Власти Гватемалы купили партию «Спутника V»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Власти Гватемалы купили партию «Спутника V»

Татьяна Плотникова

Общество

Гватемала приобрела партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 6 апреля, рассказал глава государства Алехандро Джамматтеи.

Как уточнил президент Гватемалы, половина партии препарата уже оплачена. Ожидается, что первая часть поставки прибудет в страну не позднее чем через 15 дней.

В министерстве здравоохранения и социального обеспечения Гватемалы отмечают, что российский «Спутник V» обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем другие вакцины, в основу которых положен тот же механизм, пишет газета La Hora.

Ранее президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за вакцину «Спутник V».

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