Власти Гватемалы купили партию «Спутника V»
Гватемала приобрела партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 6 апреля, рассказал глава государства Алехандро Джамматтеи.
Как уточнил президент Гватемалы, половина партии препарата уже оплачена. Ожидается, что первая часть поставки прибудет в страну не позднее чем через 15 дней.
В министерстве здравоохранения и социального обеспечения Гватемалы отмечают, что российский «Спутник V» обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем другие вакцины, в основу которых положен тот же механизм, пишет газета La Hora.
Ранее президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за вакцину «Спутник V».
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