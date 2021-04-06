Власти Гватемалы купили партию «Спутника V»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Гватемала приобрела партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 6 апреля, рассказал глава государства Алехандро Джамматтеи.

Как уточнил президент Гватемалы, половина партии препарата уже оплачена. Ожидается, что первая часть поставки прибудет в страну не позднее чем через 15 дней.

В министерстве здравоохранения и социального обеспечения Гватемалы отмечают, что российский «Спутник V» обеспечивает более продолжительный иммунитет, чем другие вакцины, в основу которых положен тот же механизм, пишет газета La Hora.

Ранее президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за вакцину «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Президент России и генсек ЦК Компартии Вьетнама обсудили поставки «Спутника V»