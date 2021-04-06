Мясников назвал лекарство, которое может спровоцировать кровоизлияние в мозг

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что неосторожное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к смерти из-за кровоизлияния в мозг.

— В первую очередь аспирин, ацетилсалициловая кислота. Вот у нас болит голова, мы принимаем таблетки, не думая, что голова пройдет, а желудок мы угробим, — рассказал Мясников.

Эксперт отметил, что при наличии в желудке бактерии Helicobacter pylori особенно опасно принимать подобные препараты. Их большие дозы могут привести к летальному исходу в связи со смертельно опасным кровоизлиянием в мозг, рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

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