Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Простая логика»: доктор Мясников перечислил первоочередные показания к вакцинации
Фото: Youtube / О самом главном

«Простая логика»: доктор Мясников перечислил первоочередные показания к вакцинации

Илья Ашуров

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил первоочередные показания к вакцинации от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram в воскресенье, 4 апреля.

По его словам, в первую очередь делать прививку следует людям старше 65 лет, а также всем, у кого есть хронические заболевания (диабет, онкология, гепатит и другие). Врач предложил простую формулу для определения степени необходимости вакцинации от коронавируса.

— Простая логика: в первую очередь защита нужна тем, кто в ней особенно нуждается! От ковида в 99,99 процента случаев умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?! У них ставки совсем другие! Они могут следующую волну просто не пережить! — написал Мясников.

Также доктор отметил, что никакая прививка не вызывает обострения хронических заболеваний. Редкие болезненные реакции на вакцину, как правило, связаны с аллергиями или проявлениями уже имеющихся болезней, но не их обострением.

Мясников подчеркнул крайнюю важность соблюдения дополнительных мер защиты: социальной дистанции и назального применения капель интерферона гамма. По мнению врача, дополнительные меры необходимы, так как ни одна вакцина не обладает 100-процентной эффективностью.

Читайте также: Доктор Мясников объяснил, почему не нужно бояться дешевых аналогов лекарств

вакцинацияАлександр Мясниковдоктор Мясников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в