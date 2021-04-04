«Простая логика»: доктор Мясников перечислил первоочередные показания к вакцинации

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил первоочередные показания к вакцинации от COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram в воскресенье, 4 апреля.

По его словам, в первую очередь делать прививку следует людям старше 65 лет, а также всем, у кого есть хронические заболевания (диабет, онкология, гепатит и другие). Врач предложил простую формулу для определения степени необходимости вакцинации от коронавируса.

— Простая логика: в первую очередь защита нужна тем, кто в ней особенно нуждается! От ковида в 99,99 процента случаев умирают пожилые люди с хроническими болезнями. Им ли бояться боли в месте укола и незначительного повышения температуры?! У них ставки совсем другие! Они могут следующую волну просто не пережить! — написал Мясников.

Также доктор отметил, что никакая прививка не вызывает обострения хронических заболеваний. Редкие болезненные реакции на вакцину, как правило, связаны с аллергиями или проявлениями уже имеющихся болезней, но не их обострением.

Мясников подчеркнул крайнюю важность соблюдения дополнительных мер защиты: социальной дистанции и назального применения капель интерферона гамма. По мнению врача, дополнительные меры необходимы, так как ни одна вакцина не обладает 100-процентной эффективностью.

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