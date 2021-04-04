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Доктор Мясников объяснил, почему не нужно бояться дешевых аналогов лекарств
Фото: facebook.com / Доктор Мясников

Доктор Мясников объяснил, почему не нужно бояться дешевых аналогов лекарств

Иван Юминов

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причину, по которой не нужно бояться употреблять дженерики — бюджетные аналоги лекарственных препаратов.

— Дженерик не должен отличаться от лекарства, которое выпускалось под брендированным именем, ни побочными, ни положительными действиями. Это по определению одно и то же! — рассказал он.

По его словам, такие лекарства проходят те же клинические исследования, что и оригинал. Поэтому предубеждения в отношении их необоснованны. Доктора их выписывают, чтобы пациенты вовсе не отказывались от лечения из-за высокой стоимости, заявил он в эфире канала «Россия 1».

Ранее были названы продукты, от которых стоит отказаться после поста.

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