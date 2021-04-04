Врач рассказал о преимуществах советской кухни

Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что в советские времена кухня была лучше нынешней. По его мнению, еда тогда была более натуральной, продукты делали согласно ГОСТу, а режим питания всегда был здоровым.

— У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых, — сообщил он.

Мясников считает, что винить в росте числа людей с лишним весом стоит пищевую промышленность, которая добавляет в еду сою, вкусовые заменители, сахар и пальмовое масло, рассказал он в эфире канала «Россия 1».

Ранее стало известно, что нужно включить в диету для долголетия.

Читайте также: Гастроэнтеролог назвала норму чашек кофе в день