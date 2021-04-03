Гастроэнтеролог назвала норму чашек кофе в день   

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Употребление двух чашек кофе в день является оптимальным для здоровья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Она отметила, что этот напиток может оказывать негативный эффект на организм человека, истощая нервную систему. Кофе способен вызывать рефлюкс и другие проблемы с желудком, поэтому включать его в рацион следует дозированно.

Врач посоветовала употреблять две чашки кофе. По ее мнению, этого достаточно для того, чтобы насладиться напитком и минимизировать риски для здоровья.

— Кофе может давать негативный эффект, может истощать нервную систему, вызывать рефлюкс и проблемы с желудком. Достаточно двух чашек кофе в день, причем, мы говорим о качественном, зерновом кофе, о капсульном или сваренном любым методом, — рассказала Дианова.

Также она призвала отказаться от употребления напитка на голодный желудок.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что по сравнению с кофе чай действует на организм более спокойно, поэтому несколько чашек этого напитка в день могут присутствовать в рационе, сообщает портал «Звезда».

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