Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Гастроэнтеролог назвала норму чашек кофе в день   
Фото: Pixabay / Erik Lindstrom

Гастроэнтеролог назвала норму чашек кофе в день   

Юлия Курганова

Здоровье

Употребление двух чашек кофе в день является оптимальным для здоровья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Она отметила, что этот напиток может оказывать негативный эффект на организм человека, истощая нервную систему. Кофе способен вызывать рефлюкс и другие проблемы с желудком, поэтому включать его в рацион следует дозированно.

Врач посоветовала употреблять две чашки кофе. По ее мнению, этого достаточно для того, чтобы насладиться напитком и минимизировать риски для здоровья.

— Кофе может давать негативный эффект, может истощать нервную систему, вызывать рефлюкс и проблемы с желудком. Достаточно двух чашек кофе в день, причем, мы говорим о качественном, зерновом кофе, о капсульном или сваренном любым методом, — рассказала Дианова.

Также она призвала отказаться от употребления напитка на голодный желудок.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что по сравнению с кофе чай действует на организм более спокойно, поэтому несколько чашек этого напитка в день могут присутствовать в рационе, сообщает портал «Звезда».

Читайте также: Диетолог объяснила, кому следует отказаться от кофе

врачопасность для здоровьярацион
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Шпион и серийный убийца прямо у вас в руках

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

«Полетели ножи и стаи упреков»: за что грузины выгнали Познера

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Особенное богослужение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самые вкусные спагетти растут на макаронных деревьях

Все мнения
О проекте
Читайте нас в