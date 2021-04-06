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Матчи 25-го тура РПЛ посвятят Дню космонавтики
Фото: Twitter / Официальный аккаунт ПФК ЦСКА Москва

Матчи 25-го тура РПЛ посвятят Дню космонавтики

Кирилл Николаев

Спорт

Матчи 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) будут посвящены Дню космонавтики. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили на сайте лиги.

Отмечается, что перед каждым матчем состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта. Встречи начнутся с записи знаменитой реплики Юрия Гагарина «Поехали!». Матчи 25-го тура РПЛ пройдут с 10 по 12 апреля.

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю на космическом корабле «Восток-1».

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футболЮрий ГагаринРПЛ
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