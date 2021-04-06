Италия объявила о готовности пустить болельщиков на матчи Евро-2020

Фото: figc.it

Италия готова пустить болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили на сайте Федерации футбола Италии (FIGC).

Отмечается, что министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца одобрил появление зрителей во время проведения Евро-2020. Матчи турнира пройдут на Олимпийском стадионе в Риме.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 пройдут в присутствии зрителей в Санкт-Петербурге. Максимальное число зрителей составит 50 процентов от вместимости стадиона. При этом до 28 апреля каждый город, в котором пройдут матчи, может увеличить число допускаемых на стадион болельщиков. Соответствующее письмо нужно направить в УЕФА.

Евро-2020 собираются провести с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах, включая Санкт-Петербург. Окончательный состав команд на чемпионате Европы следующий: группа А — Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; группа В — Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; группа С — Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; группа D — Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; группа Е — Испания, Швеция, Польша, Словакия; группа F — Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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