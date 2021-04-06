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СМИ: Стало известно имя организатора вечеринки с моделями в Дубае
Фото: pixabay.com

СМИ: Стало известно имя организатора вечеринки с моделями в Дубае

Никита Абрамов

В мире

Стало известно имя организатора вечеринки с обнаженными моделями в Дубае. Предположительно, им стал выходец с Украины, финансист и галерист Виталий Гречин.

Гречин родился в Киеве, но имеет гражданство США. Он известен как организатор большого количества вечеринок с участием девушек, а также публикациями эротических фотосессий, пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, в Дубае за участие в откровенной фотосессии в отеле были задержаны 40 человек. По закону им грозит до шести месяцев тюрьмы или штраф в размере пяти тысяч дирхамов — около 100 тысяч рублей по нынешнему курсу.

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