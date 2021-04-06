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Бывший льняной комбинат загорелся в Вологодской области
Фото: Анна Иванцова, Вечерняя Москва

Бывший льняной комбинат загорелся в Вологодской области

Никита Абрамов

Происшествия

В Вологодской области загорелось здание бывшего льняного комбината. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщило РИА Новости.

— Горит бывший льняной комбинат на площади две тысячи квадратных метров, — цитирует агентство источник в экстренных службах.

Известно, что пожар произошел в трехэтажном здании, которое находится в городе Красавино. На данный момент оно не используется, а его площадь составляет 6400 квадратных метров.

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экстренные службыВологодская областьпожар
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