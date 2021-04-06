Мужчину ранили ножом около Новоспасского монастыря в Москве

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Россия, Москва, Крестьянская площадь Карта всех событий

Мужчину ранили ножом в ходе конфликта около Новоспасского монастыря в Москве. Об этом во вторник, 6 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, в пресс-службе МВД уточнили, что конфликт между двумя мужчинами произошел на Крестьянской площади. По словам источника «ВМ», один из них нанес оппоненту ранение ножом. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что на одной из станций столичного метро мужчина избил молодого человека, после чего столкнул на рельсы.

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