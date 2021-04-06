Домовые, лешие и кикиморы: какая вы нечисть по гороскопу

Фото: Скрин Yotube Я водяной м/ф Летучий корабль

Нечисть ассоциируется только с чем-то негативным. Однако на самом деле многие сказочные персонажи также входят в этот класс. И у каждого из них свой характер, который сопоставим со знаками зодиака. Астрологи составили шуточный гороскоп, показывающий связь знаков зодиака со сказочными персонажами.

Овен

Овнов можно сравнить со Змеем Горынычем. Они как никто другой могут опалить своей прямолинейностью и резкостью мысли. Сказочный дракон, так же как и Овны, чрезмерно горд и уверен в своей правоте.

Телец

Тельцы практичны и умеют создавать домашний уют. Это роднит их с Домовым, который всю свою жизнь находится около семейного очага. Несмотря на это, он иногда бывает крайне упрям и ревнив.

Близнецы

Леший легкомысленен, ветренен, эти черты являются общими с Близнецами. Так же как и мифологическая нечисть, представители этого знака зодиака могут поймать случайного путника и заболтать его до смерти.

Рак

Больше всех склонный к домоседству Рак как раз этой чертой характера напоминает Кикимору. Однако с этим знаком нужно быть осторожным, так как есть опасность оказаться прямиком в его болоте.

Лев

Харизма, неутомимость и другие положительные черты характера роднят Львов с Котом Баюном. Они очень себялюбивы, но одновременно обаятельны и артистичны.

Дева

Замкнутые, практичные и циничные Девы очень напоминают Бабу Ягу. Но в случае если в трудную минуту попросить у нечисти совет, то она обязательно им поможет.

Весы

Приведение средневековых замков Мара вечно обитает в нерешительности и сомнениях. Подобно нестабильным Весам, призрак будет вас мучить, гремя цепями и не зная, какое именно платье надеть сегодняшним вечером.

Скорпион

Эгоистичная водная нечисть Русалка более всех похожа на Скорпиона. Точно так же, как и представители этого знака, если она увидит моряка, то может пустить весь корабль ко дну, лишь бы добраться до одного человека.

Стрелец

Особая проницательность роднит Стрельцов с Лихом Одноглазым. Они оба могут вечно стремиться к своим мечтам, несмотря ни на какие преграды.

Козерог

Козерог, точно как и Кощей Бессмертный, скрывает свои слабости от всех, кроме одного человека — Василисы Прекрасной. Представители данного знака точно такие же практичные, как и сказочный персонаж.

Водолей

Водолеи свистят вам в уши подобно Соловью Разбойнику. Эта нечисть крайне сложна в поимке, эксцентрична, креативна и незабываема.

Рыбы

Тоскливые и плаксивые Рыбы схожи с Водяным. Их единственной мечтой остаются несбыточные фантазии и мечты из-за того, что нечисть не слишком торопится вылезать из своего болота, пишет 5-tv.ru.

Читайте также: Усилить характер и помочь на пути к успеху: астрологи рассказали, как выбрать имя ребенку по знаку зодиака