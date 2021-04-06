Усилить характер и помочь на пути к успеху: астрологи рассказали, как выбрать имя ребенку по знаку зодиака

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По мнению астрологов, энергия имени может усилить характер человека и помочь ему на пути к успеху. Эксперты дали рекомендации родителям по подбору имени для ребенка, исходя из знака зодиака.

Овны

Девочки-Овны с ранних лет очень эмоциональны и общительны. Их живой характер будет гармонично сочетаться с именами Алиса, Варвара, Злата и Кира.

С рождения мальчики-Овны демонстрируют лидерские качества. Они всегда стремятся к победе и проявляют свой потенциал в любых видах соревнований. Таким детям подойдут имена Арсений, Валерий, Георгий и Руслан.

Тельцы

Девочки, рожденные под знаком Тельца, рано становятся самостоятельными. Благодаря присущим им упорности и упрямству они чаще всего достигают поставленных целей, пишет издание «Лиза». Астрологи рекомендуют родителям выбрать для таких дочерей имена Виктория, Дарья, Тамара или Оксана.

При этом у мальчиков-Тельцов характер достаточно мягкий. Их часто называют «домашними» детьми. Однако несмотря на внешнее спокойствие, такие малыши умеют настоять на своем. С их энергетикой будут гармонизировать имена Артем, Егор, Петр и Тарас.

Близнецы

Девочки-Близнецы непоседливы с первых дней жизни. Нередко они бывают болтливы и резки. Сгладить эти черты характера могут имена Валерия, Евгения, Елизавета и Кристина.

Мальчики этого знака зодиака очень подвижны, но им нелегко направить энергию в правильное русло. Гармонию в их жизнь, считают астрологи, принесут имена Анатолий, Елисей и Константин.

Раки

Девочки-Раки очень ранимы. Из-за этой черты характера они часто впадают в уныние. Добавят позитива таким детям имена Диана, Елена и Яна.

Мальчики, которые появились на свет под знаком Рака, очень творческие. Вместе с тем из-за природной застенчивости они могут испытывать проблемы в общении со сверстниками. Сгладят эти четы характера имена Григорий, Илья, Станислав и Максим.

Львы

Как правило, девочки-Львы очень любят внимание. Они артистичны и обаятельны. Раскроют потенциал этого знака яркие имена: Агата, Илона, Роза или Юлиана.

У мальчиков-Львов также присутствует сильная харизма. Однако они достаточно властолюбивы. Подчеркнуть положительные черты характера могут имена Артур, Даниил, Кирилл, Лев.

Девы

Маленькие Девы с детства практичны и сообразительны. Однако девочки этого знака тяжело воспринимают критику. Уверенности им прибавят имена Анастасия, Ксения и Ирина.

Девы-мальчики наоборот малоэмоциональны, из-за чего во взрослой жизни сталкиваются с трудностями в отношениях. Компенсировать эту черту могут имена Денис, Игнат, Никита и Тимофей.

Весы

Девочки, которые появились на свет под знаком Весы дипломатичны и спокойны, но нуждаются в повышенном внимании. Эту особенность компенсируют имена Вероника, Мира, Полина.

Весы-мальчики очень тактичны и миролюбивы, но страдают из-за перепадов в настроении. Справиться с такими эмоциями способны обладатели имен Евгений, Олег и Павел.

Скорпионы

Нередко девочки-Скорпионы поступают импульсивно и не могут совладать со своими чувствами. Имена Александра, Екатерина и Жанна способны уменьшить эмоциональное напряжение у таких детей.

Мальчики этого знака зодиака очень воинственны, всегда преуменьшают опасность. Им добавят рассудительности имена Василий, Родион и Юрий.

Стрельцы

Мальчики и девочки этого знака зодиака крайне непоседливы и любопытны. Малышки часто способны на неоправданный риск, им бывает сложно успокоиться. Для них подходят имена Василина, Марина и Маргарита.

Излишнее любопытство представляет особую опасность для мальчиков-Стрельцов. Поэтому таким детям рекомендуют давать спокойные имена: Борис, Владислав или Роман.

Козероги

Девочкам, рожденным под знаком Козерога, легко сконцентрироваться даже на монотонных задачах. Но при этом им сложно проявлять свои чувства. Раскрыться малышкам помогут имена Вера, Инна и Каролина.

Сдержанны в проявлении эмоций и мальчики-Козероги. Более открытыми их сделают имена Артем, Игорь и Ростислав.

Водолеи

Мальчикам-Водолеям не всегда удается найти общий язык со сверстниками из-за достаточно оригинального взгляда на жизнь. Влиться в любое окружение им помогут имена Виталий, Герман или Леонид.

Часто девочки-Водолеи страдают из-за обостренного чувства справедливости, не стесняются затевать ссоры с окружающими. Независимым малышкам подойдут имена Алина, Виолетта и Ульяна.

Рыбы

Девочки этого знака зодиака не выносят конфликтов. Стараясь добиться расположения других людей, они могут забыть о себе. Компенсируют такую черту имена Венера, Ева, и Рената.

Рыбы-мальчики тоже очень ранимы и чувствительны. Они способны направить эмоции в творчество. Раскрыть потенциал таким детям позволят имена Антон, Вадим и Филипп.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, обладающих отличной интуицией.

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