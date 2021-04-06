Более 10 зон отдыха для плавания подготовят к лету в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

К летнему сезону городские службы готовят места для отдыха москвичей на природе и зоны для купания. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Российской газете».

По его словам, в настоящее время готовятся 150 мест отдыха, из них 11 будут оборудованы для купания. Дополнительных мест для плавания в столице создавать не планируется.

Напомним, купальный сезон в столице традиционно открывается 1 июня.

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