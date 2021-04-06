Власти Москвы назвали сроки отключения отопления

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Отопительный сезон в столице завершится в мае. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Российской газете».

По его словам, традиционно отопление в Москве отключают в мае. Отопление отключат только тогда, когда в течение пяти дней установится температура выше плюс 8 градусов.

Ранее Бирюков заявил, что масштабные работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста будут завершены раньше запланированного срока — в августе 2021 года.

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