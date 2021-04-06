ЦСКА в третий раз обыграл СКА в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА (https://cska-hockey.ru)

Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл СКА из Санкт-Петербурга в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:2 в пользу «красно-синих».

В составе ЦСКА отличились Антон Слепышев, Максим Мамин, Максим Шалунов, Мэт Робинсон и Константин Окулов. СКА ответил шайбами Евгения Тимкина и Игоря Ожиганова.

Счет в серии стал 3:0 в пользу ЦСКА. Московский клуб находится в шаге от финала Кубка Гагарина. Четвертый матч полуфинальной серии пройдет в четверг, 8 апреля, в Санкт-Петербурге.

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