Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые никогда не бросят в беде

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Своей надежностью из всего зодиакального круга могут похвастаться не все знаки зодиака. Астрологи назвали пять самых верных из них, которые всегда протянут руку помощи.

Тельцы

Представители этого знака зодиака крайне преданные и надежные люди. Они любят привязываться к окружению и всегда отвечают теплотой и взаимностью.

Раки

Стоит только отношениям начаться, как Раки тут же в них полностью растворяются. С ними можно делиться секретами, так как они никогда не предадут и будут хранить ваши тайны.

Девы

Девы очень добрые, коммуникабельные, а также они легко заводят друзей. Если посчастливилось стать близким с Девой, то можно быть уверенным, что этот знак вас никогда не подведет.

Весы

Справедливость и миролюбивость Весов позволяет им строить отношения открыто, без конфликтов и недомолвок. Они любят баланс, так что всегда готовы пойти на компромисс ради отношений с близкими.

Козероги

Ответственные Козероги ориентированы на семью. Они готовы много и упорно работать не только ради карьеры, но также и для отношений. Представители этого знака всегда поддерживают своих близких, пишет Экспресс-газета.

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