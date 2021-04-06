Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые никогда не бросят в беде
Фото: pixabay.com

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которые никогда не бросят в беде

Никита Абрамов

Общество

Своей надежностью из всего зодиакального круга могут похвастаться не все знаки зодиака. Астрологи назвали пять самых верных из них, которые всегда протянут руку помощи.

Тельцы

Представители этого знака зодиака крайне преданные и надежные люди. Они любят привязываться к окружению и всегда отвечают теплотой и взаимностью.

Раки

Стоит только отношениям начаться, как Раки тут же в них полностью растворяются. С ними можно делиться секретами, так как они никогда не предадут и будут хранить ваши тайны.

Девы

Девы очень добрые, коммуникабельные, а также они легко заводят друзей. Если посчастливилось стать близким с Девой, то можно быть уверенным, что этот знак вас никогда не подведет.

Весы

Справедливость и миролюбивость Весов позволяет им строить отношения открыто, без конфликтов и недомолвок. Они любят баланс, так что всегда готовы пойти на компромисс ради отношений с близкими.

Козероги

Ответственные Козероги ориентированы на семью. Они готовы много и упорно работать не только ради карьеры, но также и для отношений. Представители этого знака всегда поддерживают своих близких, пишет Экспресс-газета.

Читайте также: Домовые, лешие и кикиморы: какая вы нечисть по гороскопу

гороскопызнак зодиакаотношения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет примет: почему суеверия больше не актуальны

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Все мнения
О проекте
Читайте нас в