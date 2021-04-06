Коммунальщики Москвы дали советы коллегам из Техаса по работе в сильные холода

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Работники коммунальных служб столицы рассказали коллегам из Техаса о том, как энергосистема Москвы справляется с суровыми зимами. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в интервью «Российской газете».

По его словам, коммунальщики Техаса хотели узнать о том, как в столице организовано резервирование ресурсоснабжения, а также как город справляется со снегопадами. Кроме того, их интересовал вопрос доставки продуктов в таких сложных погодных условиях.

— Посоветовали: создавайте систему резервирования мощностей, комплексно подходите к развитию инфраструктуры, применяйте новейшие инновационные технологии, — заявил Бирюков.

Он добавил, что коммунальные службы Москвы также рекомендовали коллегам из Техаса сформировать необходимое количество собственной техники и аварийных бригад.

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