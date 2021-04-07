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Работы по капремонту Строгинского моста стартовали в Москве
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Работы по капремонту Строгинского моста стартовали в Москве

Василиса Чернявская 

Город

На северо-западе столицы начались работы по капитальному ремонту Строгинского моста. Об этом в среду, 7 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что решение о необходимости проведения капремонта было принято из-за нарушения гидроизоляции, деформационных швов и колейности дорожного покрытия. Последний раз капремонт сооружения проводился в 1999 году.

— В рамках проекта будут полностью заменены мостовое полотно на проезжей части и тротуарах, гидроизоляция, деформационные швы. На трамвайных путях обновят рельсы и железобетонные плиты, — рассказал Петр Бирюков. — Запланированы работы по переборке ступеней лестничных сходов, облицовке гранитом пьедесталов декоративных фонарей-скульптур, замена ограждений тротуаров.

Заммэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и автомобилистов на обновленном мосту установят современные опоры освещения с энергосберегающими светильниками.

Бирюков сообщил, что работы будут проходить в четыре этапа, с частичным ограничением движения. На время ремонта будут доступны две полосы в каждом направлении для автомобилей и один тротуар для пешеходов.

Для сохранения трамваев организуют реверсивное движение по одному из путей, их пропуск будет регулироваться временными светофорами.

Работы по капитальному ремонту Строгинского моста планируется завершить в декабре этого года.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что состояние всех мостовых сооружений в Москве строго контролируется.

— Специалисты регулярно проводят комплексные обследования объектов, выполняют текущий, а при необходимости и капитальный ремонт. Только в этом году в столице отремонтируют 34 мостовых сооружения, — заключил он.

Читайте также: Петр Бирюков: Капремонт Большого Каменного моста завершат досрочно

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