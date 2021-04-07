Столичные библиотеки и культурные центры подготовили программу ко Дню космонавтики

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ко Дню космонавтики 109 столичных библиотек и 40 культурных центров подготовили специальную программу. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, до конца апреля в библиотеках и культурных центрах пройдет около 200 познавательных и творческих программ. Все мероприятия объединит тема космоса.

— Форматы самые разные — от мастер-классов и лекций до квестов и спектаклей. Интересно будет и детям, и их родителям, — отметила Наталья Сергунина.

Для посещения некоторых мероприятий требуется предварительная регистрация. Расписание и подробная информация имеются на портале «Онлайн.Библиогород».

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Юрий Гагарин впервые в истории облетел Землю на космическом корабле «Восток-1».

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