Объединение «Зеленая Москва» появилось в Московском инновационном кластере

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Косыгина, 28 Карта всех событий

На платформе Московского инновационного кластера (МИК) появилось новое межотраслевое объединение «Зеленая Москва», в рамках которого будут разрабатываться проекты для сохранения окружающей среды.

Подобные кластеры позволяют москвичам и региональным компаниям совместно создавать, продвигать и тиражировать масштабные инновационные проекты. Так, предприниматели и ученые могут найти партнеров, инвесторов и пилотные площадки для испытаний.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, новый кластер объединил уже свыше 30 участников, среди которых технические университеты, научные организации и промышленные компании.

— Они намерены сотрудничать для реализации проектов в сфере экологии и биотехнологий. Создав такой консорциум, мы начали формировать единую городскую платформу для развития экотехнологий и увеличения их вклада в экономику столицы, — сказал глава департамента.

Кластер уже начал подготовку первого проекта — разработку модификаторов для полимерных композитных материалов.

Всего на платформе МИК функционируют девять межотраслевых кластеров, в которые входят около 350 организаций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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