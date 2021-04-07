Объединение «Зеленая Москва» появилось в Московском инновационном кластере
На платформе Московского инновационного кластера (МИК) появилось новое межотраслевое объединение «Зеленая Москва», в рамках которого будут разрабатываться проекты для сохранения окружающей среды.
Подобные кластеры позволяют москвичам и региональным компаниям совместно создавать, продвигать и тиражировать масштабные инновационные проекты. Так, предприниматели и ученые могут найти партнеров, инвесторов и пилотные площадки для испытаний.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, новый кластер объединил уже свыше 30 участников, среди которых технические университеты, научные организации и промышленные компании.
— Они намерены сотрудничать для реализации проектов в сфере экологии и биотехнологий. Создав такой консорциум, мы начали формировать единую городскую платформу для развития экотехнологий и увеличения их вклада в экономику столицы, — сказал глава департамента.
Кластер уже начал подготовку первого проекта — разработку модификаторов для полимерных композитных материалов.
Всего на платформе МИК функционируют девять межотраслевых кластеров, в которые входят около 350 организаций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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