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Более 300 сделок в сфере легкой промышленности завершили на платформе МИК
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 300 сделок в сфере легкой промышленности завершили на платформе МИК

Иван Юминов

Город

302 компании в сфере легкой промышленности из 42 регионов России зарегистрировались на бирже контрактного производства (БКП) на платформе Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития во вторник, 6 апреля.

— Биржа контрактного производства оказалась одним из наиболее востребованных сервисов МИК. С момента запуска в мае прошлого года на ней зарегистрировалось 17 процентов всех производителей России в сфере легкой промышленности, которые завершили уже свыше 300 сделок общей суммой более 151 миллиона рублей, — рассказал глава ведомства Алексей Фурсин.

Отмечается, что российским компаниям выгоднее искать подрядчиков и выполнять заказы внутри страны, и результаты работы биржи это подтверждают. БКП позволяет организациям выпускать продукцию без создания собственного производства на мощностях аккредитованного изготовителя, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о том, что МИК подвел итоги отбора инновационных компаний для подготовки презентаций инвесторам.

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Технологии и инновацииАлексей ФурсинДепартамент предпринимательства и инновационного развития
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