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Центр услуг для бизнеса заработал в офисе «Мои документы» на севере Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Центр услуг для бизнеса заработал в офисе «Мои документы» на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Во флагманском офисе «Мои документы» на севере Москвы заработал новый центр услуг для бизнеса. Об этом рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в подобных центрах бизнесмены могут получить необходимую услугу по принципу одного окна в любой день недели.

— Сегодня в Москве зарегистрировано около 742,4 тысячи предприятий малого и среднего бизнеса — это 13 процентов от общего количества всех МСП в России. Задача центров услуг для бизнеса — помочь как можно большему числу предпринимателей Москвы на всех этапах — от запуска бизнеса до подбора мер поддержки, — отметил Алексей Фурсин.

Уточняется, что флагманский офис «Мои документы» на севере Москвы стал шестым объектом, где открылся центр услуг для бизнесменов. На площадке могут помочь подготовить документы для регистрации своего бизнеса и передать бумаги специалистам без посещения Налоговой инспекции, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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