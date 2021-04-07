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«Не могу ходить»: Алиса Аршавина рассказала об ухудшении своего состояния
Фото: youtube.com

«Не могу ходить»: Алиса Аршавина рассказала об ухудшении своего состояния

Анастасия Волоснова

Звезды

Состояние Алисы Аршавиной, бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина, начинает ухудшаться. Женщина страдает от аутоиммунного заболевания. Освоей болезни звезда рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях в Instagram-аккаунте.

Недавно Аршавина показала свое изменившееся лицо во время передачи Андрея Малахова. Поклонники стали переживать за женщину и предполагать, что могло привести к такому результату. Один из фанатов допустил, что болезнь спровоцировала пластическая операция на носу, которую делала Аршавина, но звезда опровергла это заявление.

— Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Аутоиммунный процесс, который постиг меня, и сепсис — эти болезни тоже ни с чем не связаны. Я тяжело больна. И пластику я не делала, меня все устраивало относительно моего носа, — написала Аршавина.

Однако бывшая жена футболиста подтвердила, что ее состояние начинает ухудшаться.

— У меня пролежни на ногах воспалились, без помощи не могу ходить, — написала звезда.

Она также добавила, что слишком слаба, несмотря на незначительные продвижения в лечении болезни.

Ранее Аршавина рассказывала, что ее аутоиммунный некроз развился внезапно в течение нескольких месяцев. Из-за болезни девушке пришлось лечь под хирургический нож и перенести несколько операций на голове.

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