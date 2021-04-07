«Не могу ходить»: Алиса Аршавина рассказала об ухудшении своего состояния

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Состояние Алисы Аршавиной, бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина, начинает ухудшаться. Женщина страдает от аутоиммунного заболевания. Освоей болезни звезда рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в комментариях в Instagram-аккаунте.

Недавно Аршавина показала свое изменившееся лицо во время передачи Андрея Малахова. Поклонники стали переживать за женщину и предполагать, что могло привести к такому результату. Один из фанатов допустил, что болезнь спровоцировала пластическая операция на носу, которую делала Аршавина, но звезда опровергла это заявление.

— Некроз и сепсис никак не связаны с пластикой носа. Аутоиммунный процесс, который постиг меня, и сепсис — эти болезни тоже ни с чем не связаны. Я тяжело больна. И пластику я не делала, меня все устраивало относительно моего носа, — написала Аршавина.

Однако бывшая жена футболиста подтвердила, что ее состояние начинает ухудшаться.

— У меня пролежни на ногах воспалились, без помощи не могу ходить, — написала звезда.

Она также добавила, что слишком слаба, несмотря на незначительные продвижения в лечении болезни.

Ранее Аршавина рассказывала, что ее аутоиммунный некроз развился внезапно в течение нескольких месяцев. Из-за болезни девушке пришлось лечь под хирургический нож и перенести несколько операций на голове.

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