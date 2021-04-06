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«Оно в реанимации»: Стоянов оценил состояние современного телевидения
Юрий Стоянов высказал свое мнение по поводу телевидения / Фото: Youtube / Ещенепознер

«Оно в реанимации»: Стоянов оценил состояние современного телевидения

Юлия Курганова

Звезды

Актер Юрий Стоянов оценил состояние современного российского телевидения. Он сказал, что смотрит в основном каналы, где показывают, как сделать что-то своими руками для дома или дачи. На федеральных каналах артист смотрит только сериалы.

— Телевидение сейчас в переходном периоде, оно в реанимации. В таком состоянии находилось кино в 1990-е и 2000-е годы. У телевидения появились могучие соперники в интернете, они требуют намного меньше затрат. На Youtube происходит же что-то похожее на телевидение. Оно в любом случае не умрет и будет существовать, — высказался Стоянов в интервью на Youtube-канале.

Он отметил, что телевидение, конечно, будет изменяться. Это зависит от технологий, зрителей и политики.

Также актер сказал, что его дети почти не смотрят телевидение. Их контент связан только с профессиональными интересами, читают они много, но не бумажные книги, а пользуются гаджетами.

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интернеттелевидениеЮрий Стоянов
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