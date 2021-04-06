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«Это слабоумие»: Юрий Стоянов резко высказался о хейтерах звезд
Фото: Youtube / Ещенепознер

«Это слабоумие»: Юрий Стоянов резко высказался о хейтерах звезд

Юлия Курганова

Звезды

Актер Юрий Стоянов резко высказался о пользователях в Сети, которые пишут осуждающие и резкие комментарии артистам и прочим знаменитостям по поводу их внешности и возраста. Артист считает, что это происходит из-за малообразованности людей и узкого кругозора.

— Я часто читаю комментарии в Сети и вижу неуважение пользователей к известным личностям, они издеваются над немолодыми артистами. Пишут в адрес моих коллег: «Морду натянула. Лицо искромсала. Боже, какой старый, седой». Это проявление жестокости. Эти люди просто прочитали мало книг, это слабоумие, — заявил 63-летний актер в интервью на Youtube-канале.

Стоянов отметил, что ему нравится его возраст, он любит жить и каждый новый день встречает с интересом. Но в творческой среде артист часто сталкивается с предвзятым отношением к пожилым актерам. По мнению Стоянова, он может сыграть еще очень много ролей, артист продолжает развиваться в профессии.

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хейтерыЮрий Стояноввозраст
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