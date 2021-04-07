Астрологи назвали трех самых неревнивых женщин по знаку зодиака

кадр из фильма «Измена» (2006)

Астрологи назвали представительниц трех знаков зодиака, которые не ревнуют своих партнеров. Эксперты объяснили, какие женщины полностью доверяют своим возлюбленным, а какие — влюблены только в себя.

Львы считают ревность скрытой неуверенностью в себе, которая не свойственна представительницам данного знака зодиака. Уверенные Львы считают себя идеальными, они не допустят мысли о том, что могут не устраивать партнера. По мнению таких женщин, никто не сможет увести у них возлюбленного.

Свободолюбивые Стрельцы не стремятся начинать серьезные отношения. У них нет необходимости следить за партнером и контролировать каждый его шаг. Представительницы данного знака зодиака считают, что измена — это выбор человека, который невозможно предотвратить.

Мечтательные и наивные Рыбы не замечают недостатков своих возлюбленных. Представительницы данного знака зодиака не могут представить, что любимый мужчина может им изменить. Рыбы также не будут контролировать партнера, так как ценят его личные границы и свободу, пишет 5-tv.ru.

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