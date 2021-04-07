«Мужская скупая слеза»: Анита Цой рассказала, как сохранила брак

Фото: Youtube / Россия 1

Чтобы вернуть мужа, народная артистка России Анита Цой стала заниматься конным спортом, пить средства для похудения и работать над своей фигурой. Но второй раз завоевать мужа певице помогло случайное совпадение.

По словам артистки, она сразу почувствовала, когда ее брак начал распадаться. Женщина не хотела расставаться со своим мужем, поэтому стала работать над собой и отношениями.

— Я была немного не в себе. Я худела всеми методами подряд. Подштанники от целлюлита, кремы, массажеры — я все скупала, но это не приносило эффекта. Мне помогли таблетки, появившиеся на тот момент на рынке. Не буду говорить марку, они были большие и их было трудно глотать. Эффект был. Я похудела тогда на 20-25 килограммов, — отметила звезда.

Она добавила, что для похудения решила вернуться к конному спорту. Однако во время занятий артистка упала с лошади, в результате чего полгода провела с травмами в больнице.

При этом именно в больнице у певицы стали налаживаться отношения с мужем. Мужчина начал переживать за жену, ухаживать и заботиться о ней.

— До сих пор не забуду ситуацию, когда он стоял за обычным палаточным столом и нарезал салат из огурцов и помидоров. Он думал, что я сплю, а я вижу его профиль. И наблюдаю, как мужская скупая слеза скатывается по щеке и капает в салат. Так, его порядочность помогла сделать тайм-аут в наших отношениях, — поделилась певица.

По словам Аниты Цой, в больнице она похудела еще на десять килограммов, так как ей нельзя было нагружать позвоночник лишним весом. Артистка отметила, что сейчас в ее семье царит гармония, а отношения с мужем наладились, пишет StarHit.

Читайте также: «Не могу ходить»: Алиса Аршавина рассказала об ухудшении своего состояния