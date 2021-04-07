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Власти Москвы рассказали о ремонте во дворах и на дорогах в 2021 году
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Власти Москвы рассказали о ремонте во дворах и на дорогах в 2021 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Садовое кольцоКарта всех событий

В 2021 году запланировано восстановление асфальтового покрытия на 6 миллионах квадратных метров дворовых территорий. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что работы запланировали на покрытиях тех дворов, срок ремонта которых подошел. Их число составляет примерно 10 процентов от общего количества.

— Но есть и текущий ремонт. Если, например, в отдельном дворе дома отслоилось резиновое покрытие на спортивной или детской площадке, то оно должно быть приведено в порядок вне всяких планов и графиков. Это безопасность жителей, — сказал заммэра в интервью «Российской газете».

Он пояснил, что в программу по ремонту включены свыше 600 объектов дорожного хозяйства и более 2 тысяч межквартальных и внутридворовых проездов.

— Работы пройдут на ряде участков МКАД, ТТК и Садового кольца. Самые большие объекты — это часть Дмитровского шоссе, Ярославское шоссе, участок Ленинградского шоссе и другие, — уточнил Петр Бирюков.

Заммэра добавил, что мосты также будет ремонтироваться. Так, будет завершен ремонт Большого Каменного моста, подчеркнул Бирюков.

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Петр Бирюковукладка асфальтапроведение ремонтных работ
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