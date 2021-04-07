Утки-огари прилетели в парк «Кузьминки-Люблино» впервые за долгое время

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Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

На водоемы природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» впервые за долгое время прилетели утки-огари. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в среду, 7 апреля.

Уточняется, что утки-огари начинают заниматься поиском места для гнездования ранней весной. Птицы, которые появились на прудах природно-исторического парка, являются разведчиками.

— Если птицы найдут для себя приемлемыми условия проживания, то в ближайшее лето можно будет увидеть пары и их выводки на люблинских и кузьминских прудах, — пояснили в пресс-службе.

Естественная среда обитания для огарей находится южнее Москвы, но они адаптировались к жизни в городе. Сначала утки-огари проживали на прудах Московского зоопарка, а потом начали расселяться и по другим водоемам столицы.

Птицы имеют второе название из-за оперения — красные утки, добавили в департаменте.

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