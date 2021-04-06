Дятлов из Красной книги Москвы заметили в Измайловском парке

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Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Сотрудники Мосприроды заметили белоспинного и черного дятлов, которые занесены в Красную книгу Москвы, в Измайловском лесопарке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник, 6 апреля.

— Специалисты Мосприроды в Измайловском лесопарке зафиксировали краснокнижных дятлов — желну и белоспинного дятла. Также самца черного дятла удалось обнаружить и в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино», — рассказали в ведомстве.

Белоспинный дятел обитает в лесопарках «Кусково» и «Битцевский лес». А желна — в парках «Покровское-Стрешнево» и «Царицыно», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что Парк Горького запустил акцию по защите птиц.

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