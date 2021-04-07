«Нашел в своем подъезде»: Николай Дроздов рассказал, как встретил вторую жену

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Телеведущий Николай Дроздов считает свою вторую жену Татьяну домашней и скромной женщиной. Об этом биолог рассказал в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Николай Дроздов живет в браке со своей супругой уже 44 года. Татьяна работает ветеринаром, в браке она родила биологу дочь Елену. По словам Николая Дроздова, он счастлив, что познакомился со своей женой.

— Я жену Татьяну нашел в своем подъезде. Зашел в лифт, а там она стоит — симпатичная скромная женщина. Она поехала на пятый этаж, а я — на седьмой. Оказалось, что она дружит с моей соседкой. Так и познакомились, — поделился телеведущий.

Биолог отметил, что жена с пониманием относилась к его экспедициям, а сама не очень любит активные мероприятия.

— Моя жена не очень разговорчива, не сильно общительна. Она — домашний человек. Чтобы ее отвести в театр, надо приложить усилия. Она больше дома любит время проводить, — рассказал Николай Дроздов.

По его словам, в экспедициях он всегда был мысленно рядом со своей женой.

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