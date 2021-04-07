Наталья Сергунина: Двухнедельный проект «Весенняя неделя добра» стартует в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С 7 по 20 апреля в столице пройдет марафон «Весенняя неделя добра». Об этом рассказала заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, вместе с горожанами в нем примут участие около пяти тысяч волонтеров. Их ждут около 40 онлайн- и офлайн-мероприятий.

— Участники получат новые знания, познакомятся с добрыми проектами Москвы и социально ориентированных некоммерческих организаций, — отметила Наталья Сергунина.

Программа «Весенней недели добра» разделена на семь тематических блоков. Они будут посвящены разным направлениям: здоровому образу жизни, заботе об окружающих, уходу за животными и другим. Анонсы мероприятий можно найти на страницах ресурсного центра «Мосволонтер» в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

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