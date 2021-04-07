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Еще два дома по реновации в Москве получили кадастровые номера
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Еще два дома по реновации в Москве получили кадастровые номера

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Демьяна Бедного, 22Карта всех событий

Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет еще два дома по программе реновации в районах Тимирязевский и Хорошево-Мневники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 7 апреля.

Дома находятся по адресам улица Демьяна Бедного, дом № 22, и Астрадамский проезд, дом № 9. В них уже зарегистрировали право собственности на первые квартиры.

Первый дом — 16-этажный, его площадь составляет более 15,8 тысячи квадратных метров. Около ста семей переедут в него в 2021 году.

Второй дом площадью 9,4 тысячи квадратных метров в Астрадамском проезде подготовлен для переезда около 80 семей.

Руководитель столичного управления Игорь Майданов отметил, что Северный административный округ столицы занимает третье место по числу жилых объектов, поставленных на кадастровый учет за все время реализации программы реновации.

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