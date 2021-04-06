Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Детский сад на 205 мест сдали в районе Соколиная Гора
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Детский сад на 205 мест сдали в районе Соколиная Гора

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Вольная улица, 28А Карта всех событий

На востоке Москвы сдали в эксплуатацию трехэтажный детский сад, рассчитанный на 205 мест. Дошкольное учреждение расположено в районе Соколиная Гора, на улице Вольная, владение 28. Здание входит в состав жилого комплекса «Семеновский парк».

Садик построили по индивидуальному проекту, его площадь — около четырех тысяч квадратных метров. Групповые помещения запроектировали отдельными блоками. В каждом оборудовали спальни, игровые и туалетные комнаты, буфетные и раздевалки. Также в корпусе разместят медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

На территории детского сада вскоре разобьют прогулочные зоны с деревьями и теневыми навесами, установят физкультурную площадку с безопасным покрытием, сообщили в пресс-службе комитета Государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации в Южнопортовом районе Москвы сдадут до конца года.

Читайте также: Дом по программе реновации на 150 квартир начали строить в Кузьминках

детидетский садстроительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Ветераны в ярости: кого и чем обидела Манижа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как древние греки оболгали всемирную историю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русская матрешка грозит Байдену из космоса

Сергей Лесков
Сергей Лесков

От Льва Толстого до Моргенштерна: нужна ли нам цензура

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Жители подскажут нужные решения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учителя против учеников: кто кого сильнее унизит

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Все мнения
О проекте
Читайте нас в