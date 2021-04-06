Детский сад на 205 мест сдали в районе Соколиная Гора

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Вольная улица, 28А Карта всех событий

На востоке Москвы сдали в эксплуатацию трехэтажный детский сад, рассчитанный на 205 мест. Дошкольное учреждение расположено в районе Соколиная Гора, на улице Вольная, владение 28. Здание входит в состав жилого комплекса «Семеновский парк».

Садик построили по индивидуальному проекту, его площадь — около четырех тысяч квадратных метров. Групповые помещения запроектировали отдельными блоками. В каждом оборудовали спальни, игровые и туалетные комнаты, буфетные и раздевалки. Также в корпусе разместят медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда.

На территории детского сада вскоре разобьют прогулочные зоны с деревьями и теневыми навесами, установят физкультурную площадку с безопасным покрытием, сообщили в пресс-службе комитета Государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации в Южнопортовом районе Москвы сдадут до конца года.

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