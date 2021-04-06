Дом по программе реновации в Южнопортовом районе Москвы сдадут до конца года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Южнопортовый район Карта всех событий

В Южнопортовом районе столицы уже в нынешнем году сдадут в эксплуатацию дом по программе реновации. Здание, рассчитанное на 187 квартир, располагается на улице Петра Романова, владение 18.

Новостройка отделана бетонной плиткой и металлическими панелями с полимерным покрытием. Для будущих жильцов здесь создают подземный паркинг. Во дворе оборудовали детскую площадку, высадили деревья и кустарники. Вскоре на территории дома установят системы охраны и видеонаблюдения.

В помещениях уже завершили отделку. Она соответствует стандартам программы реновации. Кроме того, три квартиры оборудовали для маломобильных жильцов — установили специальную технику и расширили коридоры, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На первом этаже дома собираются открыть магазины, кафе, спортклубы и салоны красоты, секции для детей.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок.

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