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Субсидии на 9 миллиардов рублей получат производители сахара и подсолнечного масла
Фото: pexels.com / Suzy Hazelwood

Субсидии на 9 миллиардов рублей получат производители сахара и подсолнечного масла

Анастасия Волоснова

Общество

Правительство России выделило девять миллиардов рублей на субсидии для производителей сахара и подсолнечного масла. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе кабмина РФ.

По фиксированным ценам планируется продать 600 тысяч литров подсолнечного масла и 600 тысяч тонн сахара.

Уточняется, что сахар будет стоить не более 36 рублей за килограмм для оптовиков и 46 рублей за килограмм для розничных покупателей. Один литр масла будут продавать за 95 рублей для оптовиков и за 110 рублей для розничных покупателей.

Власти выделят субсидии для частичной компенсации затрат производителей продукции. Деньги получат предприниматели, которые присоединились к соглашениям о стабилизации цен на эти товары. Отмечается, что субсидии будут выдавать из расчета 10 рублей на литр масла и 5 рублей на килограмм сахара, пишет ТАСС.

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сахармаслоКабмин РФ
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