Названы пять женских имен, которые притягивают богатство

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

Стало известно, женщины с какими именами притягивают богатство. Эксперты выяснили, девушки с какими именами чаще всего попадали в списки Forbes.

Больше всего в России богатых женщин с именем Елена. Они занимают руководящие должности благодаря своей ответственности и целеустремленности. По мнению экспертов, такие женщины никогда не столкнутся с бедностью.

Заряженные на успех Татьяны умеют вести бизнес и распределять свои финансы, а упрямые и настойчивые Натальи преодолевают все преграды для достижения своих целей.

Лидии могут добиться успеха как самостоятельно, так и с помощью обеспеченного мужа. Особый дар есть у женщин с именем Ольга. Они притягивают к себе деньги, которые не уменьшаются, даже если их часто тратить, пишет портал Lisa.ru.

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