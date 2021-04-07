Более 30 ярмарок «Постный день» пройдут в Подмосковье
Тематические ярмарки «Постный день» заработают на территории Московской области во время Великого поста. На 33 площадках желающие найдут для себя качественные фермерские продукты по доступным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.
— Всего в регионе до 2 мая будет проведено 33 ярмарки, приуроченных к посту. На данный момент из них проведено уже более половины. Уникальные рыночные прилавки устраивают на городских площадях, — рассказал руководитель ведомства Сергей Воскресенский.
Постные базары разместят в 17 городских округах. Найти полезные продукты можно будет на ярмарках Электростали, Чехова, Фрязина, Солнечногорска, Серпухова, Сергиева Посада, Павловского Посада, Пушкина, Одинцова, Мытищ, Луховиц, Лотошина, Краснознаменска, Котельников, Коломны, Егорьевска и Домодедова, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Уточняется, что посетители смогут приобрести сыры, свежие фрукты и овощи, гастрономию, товары народных промыслов, поделки ручной работы и многое другое. Желающие могут принять участие в мастер-классах по гончарному ремеслу, узнать рецепты приготовления блюд и выпечки хлеба.
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