Более 30 ярмарок «Постный день» пройдут в Подмосковье

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Тематические ярмарки «Постный день» заработают на территории Московской области во время Великого поста. На 33 площадках желающие найдут для себя качественные фермерские продукты по доступным ценам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

— Всего в регионе до 2 мая будет проведено 33 ярмарки, приуроченных к посту. На данный момент из них проведено уже более половины. Уникальные рыночные прилавки устраивают на городских площадях, — рассказал руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

Постные базары разместят в 17 городских округах. Найти полезные продукты можно будет на ярмарках Электростали, Чехова, Фрязина, Солнечногорска, Серпухова, Сергиева Посада, Павловского Посада, Пушкина, Одинцова, Мытищ, Луховиц, Лотошина, Краснознаменска, Котельников, Коломны, Егорьевска и Домодедова, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что посетители смогут приобрести сыры, свежие фрукты и овощи, гастрономию, товары народных промыслов, поделки ручной работы и многое другое. Желающие могут принять участие в мастер-классах по гончарному ремеслу, узнать рецепты приготовления блюд и выпечки хлеба.

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