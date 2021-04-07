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Около тысячи москвичей переселятся в районе Ломоносовский по программе реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около тысячи москвичей переселятся в районе Ломоносовский по программе реновации

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Архитектора ВласоваКарта всех событий

В столичном районе Ломоносовский на первом этапе программы реновации переселятся около тысячи человек. В программу вошли четыре дома, сообщил руководитель градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в среду, 7 апреля.

По его словам, в этом районе расселят 15 жилых домов, в которых проживают 3,4 тысячи москвичей.

— На первом этапе до 2024 года в новые квартиры планируется завершить переезд более 900 человек. Под снос определены четыре панельных дома, построенных в период с 1959 по 1963 год, — сказал Сергей Левкин.

Для переселения граждан уже подобраны две стартовые площадки по адресам улица Архитектора Власова, владение 2, и улица Вавилова, владение 76, добавил глава департамента.

Читайте также: Еще два дома по реновации в Москве получили кадастровые номера

жилье в МосквереновацияСергей Левкин
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